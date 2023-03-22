Из-за пожара в многоквартирном доме в Самаре эвакуировали около 60

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Огонь охватил один из этажей многоквартирного дома в Самаре, эвакуировано порядка 60 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"В Ленинском районе на улице Красноармейская, 60, произошло возгорание на третьем этаже с переходом на кровлю в многоквартирном жилом доме на площади 180 кв.м. Эвакуировано 60 человек", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

К ликвидации пожара привлечены порядка 80 человек и 25 единиц техники.