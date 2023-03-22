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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

До 1,3 тыс. кв.м увеличилась площадь пожара в многоквартирном доме в Самаре

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Площадь пожара в многоквартирном жилом доме в Самаре выросла до 1,3 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

Пожарные стараются предотвратить распространение огня, добавили в ведомстве.

Огонь охватил один из этажей многоквартирного дома в Самаре на Красноармейской улице. Из здания эвакуировано порядка 60 человек. Возгорание произошло на третьем этаже с переходом на кровлю жилого дома на площади 180 кв.м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Самара
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