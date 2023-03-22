Утверждены правила приостановления прав акционеров компаний, участвующих в гособоронзаказе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим постановлением утвердило Правила приостановления прав участников (акционеров) хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, и полномочий их органов управления.

Текст постановления, подписанного премьером Михаилом Мишустиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, Правила утверждены "во исполнение подпункта "в" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от З марта 2023 г. № 139 "О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа".

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно документу, "приостановление прав участников (акционеров) хозяйственных обществ и полномочий их органов управления осуществляется в целях оперативного и бесперебойного обеспечения исполнения государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа, государственного мобилизационного задания, государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых и специальных программ, государственных контрактов, заключаемых в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Основанием для приостановления прав участников (акционеров) хозяйственного общества и полномочий его органов "является нарушение таким хозяйственным обществом своих обязательств по государственному контракту (контракту), в том числе непринятие мер по обеспечению поставок продукции выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу".