Титов попросил Генпрокуратуру не допускать "перегибов" по делам о гособоронзаказе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому заместителю Генерального прокурора РФ Анатолию Разинкину с предложением установить особый контроль прокуратуры над следствием по делам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа и не допускать "перегибов" на местах.

"Есть риск формирования правоприменительной практики, которая может крайне негативно отразиться на деятельности добросовестных предпринимателей и, как следствие, на формировании конкурентной среды", - говорится в обращении Титова, слова которого приводит его пресс-служба, к руководству Генпрокуратуры.

Титов напомнил, что ранее Уголовный кодекс РФ был дополнен рядом составов, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение обязательств по договорам в рамках гособоронзаказа. В частности, появилась статья 201.2 УК РФ "Нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения гособоронзаказа". Ее название полностью повторяет административную статью, с оговоркой, что, когда должностному лицу ранее уже назначалось административное наказание по этой статье, в следующий раз он должен привлекаться уже к уголовной ответственности.

"Составы преступлений, связанные с исполнением гособоронзаказа, не содержат указания на умышленный характер нарушения. Соответственно, к ответственности по этим статьям могут привлечь в том числе за деяние, совершенное по неосторожности. В то же время предпринимательские риски - неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, и обусловленные ими нарушения исполнения обязательств обычно компенсируются неустойкой (штрафом, пени), которые могут быть предусмотрены законом или договором", - отмечает Титов.

В качестве примера бизнес-омбудсмен привел дело костромского предпринимателя, в отношении которого в конце января следственное управление Следственного комитета России по Костромской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201.2 УК РФ. Причиной стало несвоевременное исполнение контракта, заключенного с региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний на поставку 162 тонн картофеля в исправительные учреждения области. Задержка поставки при этом составила 13 дней.

"Примечание к статье 201.2 УК РФ гласит, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное ее частью первой, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно устранило нарушение условий контракта. Однако значительную долю нарушений обязательств по договорам поставки составляет нарушение сроков, которое не может быть устранено", - констатирует Титов.

В частности, он отмечает, что "для поставки свежих овощей, с учетом особенностей климата и логистики, такие нарушения практически неизбежны, что предопределяет высокую вероятность угрозы уголовного преследования".

Как указывает в своем обращении бизнес-омбудсмен, данное постановление о возбуждении этого уголовного дела было отменено прокуратурой.

"Признавая безусловную значимость надлежащего исполнения обязательств в рамках решения задач государственного оборонного заказа, прошу дать поручение об особом контроле со стороны надзирающих за органами следствия прокуроров за решениями, принимаемыми по вышеуказанным составам преступления", - заключил Титов в своем обращении к первому замгенпрокурора.