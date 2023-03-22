Медведев заявил, что поставки оружия Киеву приближают ядерный апокалипсис

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Угроза ядерного конфликта России с Западом не миновала, а, напротив, возросла на фоне поставок оружия на Украину, считает зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Миновала ли угроза? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис", - сказал Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте".

Говоря о вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине, зампред Совбеза РФ отметил: "У меня сложилось такое ощущение, что они до поры до времени не верили и не видели степень решимости России, ее президента сделать то, что мы сделали. И они просчитались".

"Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре (2021 года - ИФ) подписали с нами документ (о гарантиях безопасности)", - добавил он.