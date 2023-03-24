Медведев предостерег Киев от попыток отвоевать Крым

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В случае, если Киев предпримет попытки отвоевать Крым, то это станет основанием для применения всех средств защиты, включая те, которые предусмотрены Основами доктрины ядерного сдерживания, предупредил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей в "ВКонтакте", он прокомментировал заявление Киева о возврате Крыма.

"Понимаете, с одной стороны, это пропаганда, к ней так и нужно относиться, и во время войны она всегда есть. Тем более что у них, мягко говоря, ситуация, в отличие от нас, в экономике чудовищная", - сказал он.

Медведев отметил, что Киев полностью живет на иностранные средства.

"Вот представьте себе, к примеру, военные действия закончились. Украина не просто страна-банкрот, это страна на иностранном содержании в полном объеме, это несостоявшееся государство, Failed State. Будут ли они их дальше содержать? Не знаю", - продолжил он.

Он считает все заявления про вхождение Украины в ЕС "враньем стопроцентным". "Кому они там нужны в таком виде? Поэтому это так, чтобы успокоить людей и киевскую клику", - сказал Медведев.

При этом он заметил: "Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные Основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства".

А попытка отколоть часть государства, подчеркнул Медведев, это посягательство на существование самого государства. "Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают наши "друзья" за океаном", - сказал он.

Вместе с тем Медведев обратил внимание на то, что без военной помощи, которую оказывают Украине зарубежные страны, Киев не протянул бы и нескольких дней, "они в полной мере, на 100% зависимы от этой помощи".

"Без помощи со стороны НАТО, о чем мы уже говорили, без прямых вливаний денег и прямых поставок вооружений киевский режим не просуществовал бы и недели, ну это же абсолютно очевидно. Поэтому чем больше они поставляют, тем, конечно, сложнее, это абсолютно очевидно. Они готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно", - сказал замглавы Совбез.

"Поэтому, чем больше они поставляют, тем, конечно сложнее, это абсолютно очевидно. Они готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", - добавил он.