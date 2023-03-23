Белоярская АЭС выводит в плановый ремонт третий энергоблок

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) в четверг остановит энергоблок №3 (БН-600) для планового ремонта, говорится в телеграм-канале БАЭС.

Реактор БН-600 находится в режиме снижения мощности, извещает центр общественной информации БАЭС.

Ранее в корпоративной газете АЭС "Быстрый нейтрон" сообщалось, что планируется осуществить текущий ремонт главных циркуляционных насосов 1-го и 2-го контуров, парогенераторов и электрических генераторов, а также другие мероприятия.

В марте БАЭС завершила плановый ремонт четвертого энергоблока. Как сообщалось, всего в 2023 году их планируется провести на станции четыре раза.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).