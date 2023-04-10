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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Белоярская АЭС запустила третий энергоблок после планового ремонта

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Белоярская атомная электростанция (БАЭС, Свердловская область) возобновила работу энергоблока №3 (БН-600) после планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба БАЭС.

Был осуществлен ремонт главных циркуляционных насосов, парогенераторов и электрических генераторов, арматуры и насосного оборудования, а также проведены другие мероприятия.

БАЭС остановила реактор №3 для ремонта 23 марта.

В марте Белоярская АЭС завершила также плановый ремонт энергоблока №4. Всего в 2023 году планируется провести на станции четыре ремонта.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Белоярская АЭС БАЭС
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