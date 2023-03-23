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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Мишустин заявил, что дефицит бюджета РФ после скачка вернется к плановым значениям

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ после значительного роста в начале 2023 года из-за авансирования контрактов постепенно вернется к плановым значениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января, это так называемое опережающее финансирование, и перенесли часть расходов на начало года, чтобы в первую очередь заключение контрактов не стояло. Знаете, какой рост авансирования опережающего? Плюс 52%, вот и посчитайте. Это дебиторка. В этом смысле дефицит дальше будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета", - сказал Мишустин в четверг в ходе отчета правительства в Государственной Думе.

Он отметил, что дефицит бюджета РФ на 8 марта 2023 года составил 3,3 трлн рублей (доходы - 3 трлн рублей, расходы - 6,3 трлн рублей).

По данным сайта "Электронный бюджет", по состоянию на 21 марта доходы бюджета составляли 3,352 трлн рублей, а расходы - 7,035 трлн рублей, то есть дефицит на эту дату достиг почти 3,7 трлн рублей. При этом внутримесячный срез может не отражать картину исполнения бюджета полностью из-за графика поступления налоговых платежей.

В законе о бюджете заложен дефицит в 2023 году в размере 2% ВВП, напомнил премьер-министр. Этот дефицит будет покрыт в основном за счет заимствований на внутреннем рынке. Кроме того, для его покрытия есть возможность задействовать Фонд национального благосостояния, "к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты, на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета страны", - отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что госдолг РФ находится на комфортном уровне - примерно 15% ВВП. "В этом смысле мы себя чувствуем уверенно", - отметил премьер.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам марта может сократиться. "Думаю, будет снижаться, конечно. Таких больших авансов не будет, доходы будут расти", - сказал он в середине марта.

В январе-феврале, по предварительным данным Минфина, дефицит бюджета составил 2,6 трлн рублей.

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.

Михаил Мишустин
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