Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ не намерен увеличивать программу заимствований на внутреннем рынке в 2023 году.

В январе-феврале 2023 г., по предварительным данным, дефицит бюджета составил 2,6 трлн рублей при плане на весь год порядка 2,9 трлн руб. По данным сайта "Электронный бюджет", по состоянию на 22 марта доходы бюджета составляли 3,363 трлн рублей, а расходы - 7,227 трлн рублей, то есть дефицит на эту дату достиг почти 3,9 трлн рублей (внутримесячный срез может не отражать картину исполнения бюджета полностью из-за графика поступления налоговых платежей). При этом в начале года Минфин исполняет программу заимствований достаточно сдержанными темпами, пока убрав из "меню" наиболее популярные среди банков ОФЗ с плавающим купоном.

"Нет, таких планов нет", - заявил замдиректора департамента госдолга Минфина Денис Мамонов в ходе онлайн-семинара по вопросам финансовой и бюджетной грамотности, отвечая на вопрос о потенциальном увеличении программы.

По словам Мамонова, флоатеры остаются "в обойме" Минфина, но ведомство, как и прежде, относится к этому инструменту настороженно из-за рисков увеличения процентных расходов бюджета.

"Этот инструмент вполне на повестке, если мы увидим существенный спрос, возможно, предложим", - сказал представитель Минфина, подчеркнув, что "заигрываться с этим не стоит". Он не назвал сроков возможного размещения новых флоатеров, отметив лишь, что они будут предлагаться, когда Минфин сочтет, что "спрос созрел".