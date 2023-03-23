Вице-премьер Абрамченко рассчитывает на хороший урожай в 2023 году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассчитывает, что и в этом году аграрии могут получить хороший урожай сельхозкультур. Но многое будет зависеть от погоды, считает она.

"По прогнозам - очень многое будет зависеть от того, какая будет погода, потому что обеспеченность ГСМ, обеспеченность семенами, обеспеченность средствами защиты растений, несмотря на все санкции, выше прошлогодних параметров", - сообщила она журналистам после отчета правительства в Госдуме в четверг.

По ее словам, аграриям направлено и необходимое финансирование. "На сегодняшний день больше 100 млрд рублей лимитов доведено до регионов. Регионы должны теперь ритмично эти деньги отдавать аграриям, - сказала она. - Что касается кредитных ресурсов, по состоянию на начало марта 156 млрд рублей кредитных средств банковским сектором выдано аграриям".

То есть, подчеркнула она, АПК обеспечен всем, главное, чтобы не подвела погода. "Не подведет погода - будет хороший урожай", - сказала вице-премьер, добавив, что воздерживается от конкретных цифр.

Как сообщалось, в прошлом году РФ собрала рекордный урожай зерна в 157,7 млн тонн. Побиты рекорды и по сбору ряда других сельхозкультур.