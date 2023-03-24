Прощание с Чуровым пройдет в пятницу на федеральном мемориальном кладбище в Мытищах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Прощание с бывшим главой Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым пройдет в пятницу в Мытищах, сообщил бывший зампредседателя ЦИК, депутат Госдумы Леонид Ивлев.

"Прощание с Владимиром Евгеньевичем состоится в 11.00 часов 24 марта на федеральном мемориальном кладбище в Мытищах", - сказал Ивлев "Интерфаксу".

Чурову в марте сделали операцию после обширного инфаркта. В минувшую среду стало известно о его кончине. Ему было 70 лет.

Владимир Чуров, российский государственный деятель, политик, родился 17 марта 1953 года.

С 1990 по 1993 был депутатом Ленсовета. С 1995 по 2003 год занимал пост заместителя председателя комитета по внешним связям-начальника управления международного сотрудничества администрации Санкт-Петербурга.

В 2003 году Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР.

Возглавил ЦИК РФ в 2007 году, куда он был введен в состав комиссии по квоте Госдумы. В 2011 году Чуров был назначен членом ЦИК указом президента РФ и вновь избран ее председателем. В марте 2016 года покинул этот пост. С 2016 года был послом по особым поручениям министерства иностранных дел РФ.