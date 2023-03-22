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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Умер экс-председатель Центризбиркома России Владимир Чуров, сообщил бывший зампредседателя ЦИК, депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Об этом Ивлев рассказал "Интерфаксу" в среду.

Как сообщали СМИ, Чурову около недели назад сделали операцию после обширного инфаркта. Ему было 70 лет.

Владимир Чуров был председателем ЦИК РФ с 27 марта 2007 года по 27 марта 2016 года. После отставки он был назначен послом по особым поручениям в МИД России. В октябре 2019 года ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Владимир Чуров ЦИК РФ
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