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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Военные РФ сообщили об уничтожении двух украинских опорных пунктов и укрепрайона в ДНР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили два взводных опорных пункта и укрепрайон вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"На авдеевском направлении расчетами батареи 152-мм орудия "Мста-Б" артиллерийского соединения Южного военного округа в районе населенного пункта Новобахмутка (ДНР) уничтожено два взводных опорных пункта живой силы с огневыми средствами", - заявил в пятницу Бигма.

По его словам, помимо этого, на донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка (ДНР) российскими штурмовыми группами уничтожен укрепрайон с личным составом ВСУ до 14 человек.

Россия ДНР Иван Бигма
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