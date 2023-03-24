Военные РФ сообщили об уничтожении двух украинских опорных пунктов и укрепрайона в ДНР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили два взводных опорных пункта и укрепрайон вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"На авдеевском направлении расчетами батареи 152-мм орудия "Мста-Б" артиллерийского соединения Южного военного округа в районе населенного пункта Новобахмутка (ДНР) уничтожено два взводных опорных пункта живой силы с огневыми средствами", - заявил в пятницу Бигма.

По его словам, помимо этого, на донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка (ДНР) российскими штурмовыми группами уничтожен укрепрайон с личным составом ВСУ до 14 человек.