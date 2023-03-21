Минобороны РФ сообщило об активных действиях и ударах по ВСУ на шести направлениях

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило об активных действиях российских войск и ударах по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на шести направлениях.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка Донецкой народной республики и Преображенка Запорожской области", - заявил он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики", - сказал представитель военного ведомства.

Конашенков заявил, что за сутки на данном направлении потери армии Украины составили до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской народной республики", - сообщил он.

По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что российские военные в воздушном бою сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка в ДНР.

По его данным, за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат, а также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Российские военные за сутки уничтожили три украинские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово ДНР, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области, также заявил Конашенков.

По его словам, всего за сутки российскими войсками нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.