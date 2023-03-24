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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Крупный нидерландский производитель кофе JDE Peet's может отказаться от использования бренда Jacobs в России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, в России бренд могут переименовать в Monarch или Milicano. Один из источников "Ъ" говорит, что изменение названия обсуждается, но финального решения пока нет. Еще один собеседник издания заявил, что компания получит больше возможностей для продвижения продукции в РФ благодаря переименованию бренда.

В отчетности JDE Peet's отмечается, что с начала спецоперации РФ на Украине компания стремилась к тому, чтобы бизнес в России развивался самостоятельно. Компания, в частности, не санкционировала расширение производства в РФ, прекратила инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов, говорится в отчетности.

В JDE Peet's изданию заявили, что планируют продолжить обеспечивать клиентов и потребителей в России через местное представительство. Как отметил представитель компании, дальнейшее усиление локализации, касающееся, в том числе и линейки брендов, "позволит наилучшим образом удовлетворить спрос".

В РФ компания владеет заводом "Якобс Дау Эгбертс Рус", расположенном в Ленобласти, его мощность - более 35 тыс. тонн продукции в год. Завод выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка "Якобс Дау Эгбертс Рус" выросла на 13%, до 35,11 млрд руб., чистая прибыль составила 5,96 млрд руб.

Jacobs JDE Peet"s
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