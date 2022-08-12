Немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Один из крупных мировых производителей кофе - германская Tchibo GmbH - вышел из российского бизнеса.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, основным владельцем теперь является компания "МВК", принадлежащая ее генеральному директору Михаилу Ковалевскому. Ее доля находится в залоге у Tchibo GmbH.

По данным источника "Коммерсанта", знакомого с ситуацией, у "Чибо СНГ" остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после этого компания должна продолжить поставки кофе под новым брендом. Один из текущих вариантов - марка Gold. Почта "Чибо СНГ" уже работает на домене gold-coffee.

"Чибо СНГ" выпускала кофе по контракту на фабрике "Гранд-НН" в Нижегородской области и импортировала часть продукции с иностранных площадок Tchibo GmbH. Как следует из отчетности российской компании, более 70% бизнеса в 2020 году обеспечила продажа продукции местного производства. Участники рынка, на которых ссылается газета, отмечали, что бренд Tchibo занимает около 2,6% российского рынка кофе в натуральном выражении и 1,6% - в стоимостном.

Выручка компании в 2021 году составила 3,186 млрд рублей против 2,987 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - 103,6 млн рублей против 119,9 млн рублей соответственно.