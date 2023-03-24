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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Песков заявил об обоснованности обращения Медведева к опыту Сталина в годы ВОВ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают обоснованным обращение заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева к опыту Сталина в годы Великой Отечественной войны в вопросе четкого исполнения военными заводами обязательств перед армией.

На вопрос журналистов, как относятся в Кремле к поступку Медведева, зачитавшего директорам оборонных предприятий телеграммы Сталина в годы войны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время. Была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт".

В минувший четверг Медведев сообщил, что недавно прочитал телеграммы Сталина по вопросам ОПК и хочет зачитать их директорам заводов, "чтобы взбодрить". В телеграмме от 1941 г. Сталин предупреждал о том, что будет с одним из руководителей одного из оборонных заводов, если будет нарушен график поставок вооружения.

Дмитрий Песков Дмитрий Медведев
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