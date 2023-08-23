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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Бывшую дачу Сталина в Подмосковье выставят на торги

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Усадьба "Липки" под Мытищами, где в 1930-е годы была дача Сталина, появилась в списке торгов на сайте ДОМ.РФ.

"Московская обл., Мытищинский р-н, д. Вешки, "Усадьба Липки, XIX в." Общая площадь лота - 38,4 га. Тип реализации и вид объекта - продажа здания и аренда земельного участка. Категория - земли особо охраняемых территорий и объектов", - говорится в описании лота на платформе.

Сейчас объект находится в стадии подготовки необходимых документов для дальнейшей реализации с торгов. Ожидается, что они пройдут в четвертом квартале 2023 года. Начальная цена еще не определена. Как пишут "Ведомости", объект оценивается в 400-500 млн рублей.

"Липки" представляют собой комплекс административных зданий, окруженный липовым парком, на западе от поселка Вешки в Мытищах. Это бывшая усадьба фабриканта Руперта и правительственная дача до 1989 года. С 1932 по 1934 годы там постоянно проживал Иосиф Сталин.

Иосиф Сталин Подмосковье Мытищи
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