В РУДН поддержали возвращение вузу имени Патриса Лумумбы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет РУДН поддержал возвращение университету имени борца за независимость Конго Патриса Лумумбы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Сейчас в РУДН учатся представители 162 стран, из них 12 тысяч - иностранцы. Более 200 000 выпускников работает во всем мире, и у многих из них название РУДН связано с именем Лумумбы, подчеркнули в пресс-службе.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов возвращено имя Патриса Лумумбы, которое вуз носил с 1961 по 5 февраля 1992 года.