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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

В РУДН поддержали возвращение вузу имени Патриса Лумумбы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет РУДН поддержал возвращение университету имени борца за независимость Конго Патриса Лумумбы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

В РоссииРоссийскому университету дружбы народов вернули имя Патриса ЛумумбыЧитать подробнее

Сейчас в РУДН учатся представители 162 стран, из них 12 тысяч - иностранцы. Более 200 000 выпускников работает во всем мире, и у многих из них название РУДН связано с именем Лумумбы, подчеркнули в пресс-службе.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов возвращено имя Патриса Лумумбы, которое вуз носил с 1961 по 5 февраля 1992 года.

РУДН
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