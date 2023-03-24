Минобороны РФ сообщило об активных действиях на купянском и донецком направлениях

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские войска в течение минувших суток активно действовали на купянском и донецком направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, "уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства".

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика", - сообщил Конашенков.

Он сообщил, что на красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).

"За сутки на данном направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО "Град"", - сказал Конашенков.

На южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил он, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка (ДНР), Луговское и Щербаки Запорожской области.

"Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщил Конашенков.

На херсонском направлении, сказал он, "в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также одна артиллерийская система М777 производства США".

"В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сообщил Конашенков.

"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, помимо этого, в районе Степного в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

За сутки российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также сбиты 18 украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР и ЛНР.