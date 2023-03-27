Российские военные заявили о ликвидации четырех разведгрупп ВСУ на купянском направлении

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В российской группировке "Запад" заявили об уничтожении четырех разведывательных групп армии Украины.

"На купянском направлении группировка войск "Запад" вскрыла и уничтожила четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14 и 92 отдельных механизированных бригад и 103 бригады территориальной обороны", - сказал в понедельник начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, группировка "Запад" не допустила переброску резервов армии Украины в районе населенного пункта Гряниковка.

Зыбинский сказал, что танковым огнем сорвана ротация подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях.

"Артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Волчанск, Новоселовская", - сообщил он.

По его словам, силами ПВО в зоне ответственности группировки "Запад" уничтожено три украинских беспилотника.