Из Думы отозван законопроект о смягчении офшорных ограничений для участников госзакупок

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Парламентарии отозвали свой законопроект о внесении изменений в закон "О контрактной системе", предусматривающих смягчении офшорных ограничения для участников госзакупок в России.

Авторы законопроекта № 301948-8 - сенатор Николай Журавлев, депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Максим Топилин - не уточнили причину отзыва документа.

Он был внесен в палату в конце февраля. В пояснительной записке к нему отмечалось, что документ направлен, в частности, на обеспечение беспрепятственного доступа к госзакупкам российских компаний, акции которых обращаются на бирже и могут быть приобретены неограниченным кругом лиц (включая офшорные компании), а также российских компаний, которые в условиях санкций приняли на себя обязательства по приобретению активов иностранных компаний, ушедших с российского рынка.

"Предлагаемые поправки позволят ослабить экономическое давление на те компании, которые в целях защиты интересов российской экономики приобретали активы уходящих с российского рынка иностранных компаний, - говорилось в записке. - В связи с чем любой участник государственной закупки, по сути сохраняя неизменным состав участников, может быть не допущен к государственным закупкам, поскольку его участники с учетом того, что процесс перерегистрации иностранных компаний был существенно ограничен возможными вариантами решений в условиях введенных санкций, приобретали активы уходящих с российского рынка иностранных компаний, в том числе имеющих офшорную юрисдикцию, при этом ведущих бизнес исключительно на территории Российской Федерации".

Сам законопроект предусматривал увеличение допустимой доли офшорной компании в российском юрлице, являющемся участником госзакупок, до 25% с 10% в настоящее время.

При этом публичные акционерные общества (ПАО), акции которых обращаются на организованных торгах в России, вообще предполагалось вывести из-под этой нормы - для них в данном случае предлагалось не учитывать прямое или косвенное участие офшорных компаний в их капитале.

Норма о деофшоризации участников госзакупок была внесена в 44-ФЗ в рамках оптимизационного законопроекта, принятого в 2021 году, и вступила в силу с 1 января 2022 года. Она предусматривает, что участником закупки не может быть офшорная компания или юрлицо, в котором офшорной компании или компаниям принадлежит (прямо или косвенно) более 10%.