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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

РФ может продлить квоты на экспорт удобрений еще на полгода, до ноября

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ведомства работают над продлением мер по ограничению экспорта отдельных видов удобрений из России еще на полгода, до ноября 2023 года включительно, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания правительства в пятницу.

"До мая 2023 года действует ограничение на вывоз отдельных видов удобрений, а также фиксация отпускных цен (для внутреннего рынка РФ - ИФ). Все это позволяет держать ситуацию под контролем (...). Совместно с Минпромторгом и ФАС проводим работу по продлению существующего комплекса мер по удобрениям еще на полгода, то есть до ноября включительно", - сказал он.

По его словам, к настоящему времени аграриями РФ накоплено 2,2 млн тонн удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества), что на 212 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Исполнение плана закупок на данный момент составляет около 90%.

Сейчас механизм квотирования экспорта из России удобрений действует до 31 мая. Под ограничения подпадают азотные (карбамид, аммиачная селитра, карбамидо-аммиачная смесь) и сложные удобрения.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев
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