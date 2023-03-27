Правительство РФ увеличило квоту на экспорт аммиачной селитры на 300 тыс. т

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило объем действующей до 31 мая квоты на экспорт удобрений на 300 тыс. тонн, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Принятое решение вступает в силу с момента опубликования. Оно будет действовать до 31 мая 2023 года и предусматривает увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры. Это позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - говорится в сообщении.

Общий объем квоты на экспорт удобрений до 31 мая в результате превысит 12,6 млн тонн.

Квота на экспорт аммиачной селитры первоначально составляла 225 тыс. тонн в период с 1 января по 31 марта и 828,5 тыс. тонн - с 1 апреля по 31 мая 2023 года. В конце января она была увеличена на 375 тыс. тонн.

Правительство РФ ввело квоты на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Экспортные ограничения несколько раз продлевались и сейчас действуют до 31 мая.

На прошлой неделе глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что ведомства работают над продлением мер по ограничению экспорта удобрений еще на полгода, до ноября 2023 года включительно.