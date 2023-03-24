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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

"Аэрофлот" в летнем расписании будет летать из Москвы по 37 зарубежным маршрутам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в весенне-летнем расписании этого года, которое будет действовать с конца марта по конец октября, намерен выполнять рейсы из Москвы по 37 зарубежным маршрутам, сообщила пресс-служба аэропорта "Шереметьево", где базируется перевозчик.

Полеты будут выполняться, в частности, в курортные города Турции (Анталью, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир), Египта (Хургаду и Шарм-эль-Шейх), а также в Дубай, Бангкок, на Пхукет и Мальдивы. Маршрутная сеть компании в Казахстан будет представлена Астаной, Алма-Атой и Атырау. Также начнутся полеты в Гянджу (Азербайджан), сообщили в "Шереметьево".

По данным пресс-службы "Аэрофлота", в летнем расписании компания будет также выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Дели. В Анталью она будет летать не только из столицы, но и из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы. Из Петербурга "Аэрофлот" будет также летать в Стамбул, а его дочерняя авиакомпания "Россия" - в Баку, Самарканд и Ташкент. На рейсах из Сочи в Ереван и города Турции "Аэрофлот" заменит "Россию".

Внутренняя сеть "Аэрофлота" из "Шереметьево" будет включать 47 маршрутов. По данным авиакомпании, больше всего рейсов (с учетом рейсов "России") будет в Петербург (245 в неделю), Сочи (134), Екатеринбург (84), Калининград (70), Казань (63). Из Петербурга компания в июне начнет летать в Хабаровск. Продолжатся рейсы из разных городов РФ в Сочи и Минеральные Воды.

Аэрофлот
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