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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

"Победа" запустит прямые рейсы между Самарой и Антальей со 2 июня

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 июня начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Самара-Анталья (Турция), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю - по понедельника и пятницам.

По информации онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч", программа полетов будет действовать до 27 октября.

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"Сейчас "Победа" летает в Анталью из Москвы и планирует расширять программу региональных полётов на турецкий курорт", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что с 1 июня 2023 года перевозчик начнет выполнять рейсы в Анталью из Махачкалы, Перми и Казани, а также планируются полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково" и "Шереметьево". Парк компании состоит из самолетов Boeing 737 с салонами только эконом-класса.

Победа Самара Анталья Турция
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