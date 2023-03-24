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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Операции с углеродными единицами и единицами выполнения квоты освободят от НДС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ намерено освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) операции с углеродными единицами (УЕ, выпущены в результате реализации климатических проектов - ИФ) и единицами выполнения квоты (ЕВК). Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идет как об услугах оператора реестра углеродных единиц, так и о других операциях по реализации УЕ и ЕВК.

"Изменения в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации, содержащиеся в законопроекте, направлены на стимулирование реализации налогоплательщиками климатических проектов путем развития рынка углеродных единиц и единиц выполнения квоты в рамках эксперимента на территории отдельных субъектов РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем, законопроект определяет, что местом реализации углеродных единиц и единиц выполнения квоты признается Россия, если их покупатель осуществляет деятельность на территории страны.

Публичное обсуждение законопроекта завершится 12 апреля 2023 года.

Минэкономразвития РФ
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