Комитет Госдумы поддержал обнуление НДС на услуги оператора реестра углеродных единиц

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который освобождает от НДС услуги оператора реестра углеродных единиц (АО "Контур") по проведению операций в реестре, это - открытие счета, регистрация климатического проекта, зачисление и списание углеродных единиц (УЕ).

Законопроект № 507329-8 правительство внесло в парламент в декабре 2022 года.

"Комитет полагает, что предлагаемая законопроектом мера будет способствовать снижению издержек субъектов рынка углеродных единиц, стимулируя, таким образом, реализацию климатических проектов и развитие рынка углеродных единиц в целом", - говорится в заключении комитета.

Правовое управление Госдумы и Счетная палата сообщили, что у них нет замечаний к законопроекту.

Сейчас тарифы на услуги АО "Контур" регулируются правительством. Так, за открытие счета юридическому лицу оператор взимает плату в размере 18 тысяч рублей, за регистрацию климатического проекта - также 18 тысяч рублей. Зачисление на счет исполнителя климатического проекта углеродных единиц при их выпуске в обращение в результате реализации климатического проекта от 10 до 20 рублей за операцию с одной УЕ, но для физлиц и ИП - не более 100 тыслей руб., для юрлиц - не более 1 млн рублей.

Перечисленные тарифы не включают НДС, который оплачивается исполнителем климатического проекта отдельно и составляет 20%. Авторы законопроекта в пояснительных материалах отмечали положительное влияние законопроекта на развитие рынка углеродных единиц.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что правоприменительная практика по регулированию ограничений выбросов парниковых газов начала действовать только во второй половине 2022 года.

В период с 1 сентября 2022 года по 31 октября 2023 года оператор открыл 26 счетов, из них 15 - юридическим лицам, 5 - индивидуальным предпринимателям, 6 - физическим лицам; в реестр было внесено семь климатических проектов. На счет исполнителя климатического проекта зачислено 84 471 УЕ; списано со счета 30 УЕ при их передаче другому участнику обращения.

По факту оказанных оператором услуг за период с 1 сентября 2022 г. по 31 октября 2023 г. сумма НДС, уплаченная в пользу федерального бюджета, составила 252 тыс. руб. Авторы документа отмечают, что в концессионном соглашении между Минэкономразвития России и АО "Контур" указано, что информационная система должна обеспечивать регистрацию не менее 400 климатических проектов в год. Предполагается, что при выходе информационной системы на заданные параметры функционирования объем НДС может составить около 14,4 млн рублей в год.

Правительство отмечает, что заинтересованность бизнеса в реализации климатических проектов во многом зависит как от внутреннего регулирования, так и от международной повестки и геополитической обстановки в мире, в частности, от решений по взаимному признанию углеродных единиц с отдельными иностранными странами на государственном уровне. "Таким образом, спрогнозировать в настоящее время реальный объем климатических проектов не представляется возможным", - говорится в материалах к законопроекту.

Заключение на законопроект до 11 января должен представить комитет Госдумы по бюджету, который является профильным по документу.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (квартал).