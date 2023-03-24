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Думе предложили разрешить иностранцам открывать счета в России без личного присутствия

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские кредитные организации смогут поручать иностранным банкам или организациям финансового рынка проведение идентификации клиентов, это необходимо для упрощения обслуживания иностранных лиц, а также для открытия им счетов, в том числе без личного присутствия.

Об этом говорится в законопроекте № 321728-8, который в Госдуму внесли председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Речь идет об изменении закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

"Кредитные организации вправе поручать на основании договора иностранному банку или иной иностранной организации финансового рынка (далее - иностранная финансовая организация) проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее - договор с иностранной финансовой организацией)", - следует из внесенного законопроекта.

Уточняется, что Банк России вправе принять запрещать банкам поручать иностранной финансовой организации проведение идентификации.

Также законопроектом устанавливается изъятие из требований об обязательном личном присутствии клиента - физического лица, его представителя, при открытии счета, если такой клиент был идентифицирован иностранной финансовой организацией по поручению российской кредитной организации.

"В свою очередь, иностранные юридические лица уравниваются в правах с российскими юридическими лицами в части возможности открытия счета без личного присутствия представителя, если ранее указанный представитель был идентифицирован при личном присутствии в кредитной организации, открывающей счет, и находится на обслуживании в данной кредитной организации. В целом, предлагаемые изменения облегчат иностранным физическим и юридическим лицам доступ к российским банковским продуктам", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Банк России Госдума Николай Журавлев Анатолий Аксаков
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