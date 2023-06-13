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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

Законопроект об удаленной идентификации нерезидентов принят в первом чтении

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет российским кредитным организациям поручать иностранным банкам или организациям финансового рынка проведение идентификации клиентов, это необходимо для упрощения обслуживания иностранных лиц, а также для открытия им счетов, в том числе без личного присутствия.

Документ № 321728-8 был внесен в Госдуму в конце марта, авторы - глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

"Кредитные организации вправе поручать на основании договора иностранному банку или иной иностранной организации финансового рынка (далее - иностранная финансовая организация) проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах", - говорится в принятом в первом чтении законопроекте.

Уточняется, что ЦБ вправе принять решение о запрете кредитной организации поручать иностранной финансовой организации проведение идентификации.

"В свою очередь иностранные юридические лица уравниваются в правах с российскими юридическими лицами в части возможности открытия счета без личного присутствия представителя, если ранее указанный представитель был идентифицирован при личном присутствии в кредитной организации, открывающей счет, и находится на обслуживании в данной кредитной организации. В целом, предлагаемые изменения облегчат иностранным физическим и юридическим лицам доступ к российским банковским продуктам", - говорится в пояснительной записке к документу

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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