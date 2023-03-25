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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Минобороны РФ заявило об ударах авиацией и артиллерией по ВСУ на шести направлениях

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары авиацией и артиллерией по вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском, красно-лиманском, донецком, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

"На красно-лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Терны Донецкой народной республики", - заявил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, за сутки на данном направлении "было уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20".

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - сказал он.

Также Конашенков заявил, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР).

По его словам, общие потери армии Украины на данных направлениях составили до 70 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

Как сказал Конашенков, "на херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Харьковская область ДНР ЛНР Минобороны РФ
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