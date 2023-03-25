Российские военные уничтожили 11 украинских беспилотников

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении за сутки 11 украинских беспилотников, включая Bayraktar ТВ2 турецкого производства.

"Уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе, один Bayraktar ТВ2, в районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской народной республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой народной республики", - сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Как сказал Конашенков, "оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) вооруженных сил РФ в течение прошедших суток нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах".

Представитель Минобороны РФ сообщил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3 573 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 399 танков и других боевых бронированных машин, 1 072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 428 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 114 единиц специальной военной автомобильной техники.