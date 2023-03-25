Путин заявил о размещении в Белоруссии 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие

Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о возможности размещения на территории своей страны российского тактического ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которого вышел в субботу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), российский лидер заявил, что на территории республики уже размещены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

"Александр Григорьевич прав, он говорит: ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают это, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений", - подчеркнул президент России.

"Мы договорились, что мы сделаем то же самое - не нарушая своих обязательств, подчеркну, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, мы уже помогли нашим белорусским коллегам и оборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия", - заявил Путин.

Кроме того, сообщил президент РФ, Россия передала Белоруссии ракетный комплекс "Искандер". "Он тоже может быть носителем (тактического ядерного оружия). С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - заявил Путин.

При этом Путин пояснил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи", - сказал президент России.

Путин напомнил, что США "разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие, в шести государствах. Если память не изменяет, это ФРГ, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция".