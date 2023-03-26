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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

В Берлине назвали "попыткой ядерного запугивания" слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - МИД Германии назвал заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии "продолжающейся попыткой ядерного запугивания", сообщает немецкая газета Welt.

"Заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в соседней Белоруссии вызвало критику со стороны правительства Германии. Вечером в министерстве иностранных дел в Берлине заговорили о "дальнейшей попытке ядерного запугивания", - пишет издание.

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"Сравнение президента Путина (размещения российского ядерного оружия в Белоруссии - ИФ) с совместным использованием ядерного оружия НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - цитирует Welt заявление немецкого внешнеполитического ведомства.

В субботу, 25 марта, Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия.

При этом Путин пояснил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и просил", - сказал президент России.

Владимир Путин Германия Белоруссия
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