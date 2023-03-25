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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Путин увидел попытку срыва переговоров РФ и КНР в поставках Киеву миллиона западных снарядов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Распространение информации о поставках западными странами боеприпасов, в том числе с обедненным ураном, на Украину выглядят как попытка сорвать российско-китайские переговоры, считает президент РФ Владимир Путин.

"В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал, показывал и доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования (конфликта - ИФ) на Украине мирными средствами, мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", вышедшей в субботу в эфире "России-24" (ВГТРК).

"На следующий день прямо перед встречей с прессой узнали об истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном. Как будто специально сделали западники, чтобы как-то переговоры наши сорвать или как-то повлиять на них", - добавил глава государства.

Российский президент подчеркнул, что у него "осталось впечатление, что сделано это было сознательно".

Россия Китай Украина Запад Владимир Путин Си Цзиньпин
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