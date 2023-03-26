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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 марта

Германия вышлет российских дипломатов, КНР и Гондурас установили дипломатические отношения, 26 человек стали жертвами торнадо на юге США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов. Они, по мнению Берлина, занимались поиском информаторов в немецких политике, экономике, науке и вооруженных силах.

- КНР и Гондурас установили дипломатические отношения. Это произошло после того, как Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем, признав принцип "одного Китая".

- Путин увидел попытку срыва переговоров России и Китая в поставках Украине миллиона западных снарядов. Соответствующие сообщения появились в тот день, когда председатель КНР Си Цзиньпин "рассказывал, показывал и доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования" украинского кризиса, пояснил президент РФ.

- Обрушившиеся на юг США торнадо унесли жизни 26 человек. Значительные разрушения получил город Роллинг Форк в дельте Миссисипи.

- Пепел вулкана Шивелуч присыпал камчатский райцентр. Накануне поздно вечером вулкан выбросил пепельный столб на высоту 6,5 км над уровнем моря.

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