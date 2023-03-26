Минобороны РФ сообщило об активных действиях российских войск на нескольких направлениях

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают вести активные действия на купянском, донецком, южно-донецком и запорожском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: более семидесяти военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа.

"На красно-лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков отметил, что за сутки "на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30".

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он.

Также представитель Минобороны РФ сообщил, что на южно-донецком и запорожском направлениях активными действиями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка (ДНР) и Малиновка Запорожской области.

Как сказал Конашенков, "общие потери противника на данных направлениях составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30".