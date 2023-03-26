Два человека пострадали в результате взрыва в Тульской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в Киреевском районе Тульской области, есть пострадавшие, сообщил в воскресенье комитет по региональной безопасности.

"26 марта в Киреевском районе произошел взрыв, вследствие которого частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы, организовано оцепление. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.

В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, сказали в комитете.