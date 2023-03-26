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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Число пострадавших в результате взрыва под Тулой выросло до трех человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате взрыва в Киреевском районе Тульской области, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь Минздрава региона Екатерина Макарова.

"Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Еще один человек самостоятельно обратился за помощью в медучреждение", - сказала она.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье в Киреевском районе произошел взрыв, в результате которого частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения.

На месте работают оперативные службы, организовано оцепление.

Обстоятельства происшествия выясняются. Ситуация находится на контроле губернатора области Алексея Дюмина.

Тульская область Киреевск
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Два человека пострадали в результате взрыва в Тульской области

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