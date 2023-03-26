Число пострадавших в результате взрыва под Тулой выросло до трех человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате взрыва в Киреевском районе Тульской области, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь Минздрава региона Екатерина Макарова.

"Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Еще один человек самостоятельно обратился за помощью в медучреждение", - сказала она.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье в Киреевском районе произошел взрыв, в результате которого частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения.

На месте работают оперативные службы, организовано оцепление.

Обстоятельства происшествия выясняются. Ситуация находится на контроле губернатора области Алексея Дюмина.