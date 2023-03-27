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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что страны НАТО являются стороной конфликта на Украине, они поставляют Киеву оружие и разведывательные данные, заинтересованы в поражении России.

"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведдаными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, инструкторы и советники из НАТО обучают украинских военных, а наемники воюют в составе украинских батальонов.

"Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев НАТО Украина
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