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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Патрушев заявил о способности Японии проводить наступательные операции

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Япония способна проводить наступательные операции, заявил "Российской газете" секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию. Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции, - сказал он. - Это уже юридически подтверждено японским законодательством, что фактически является грубым нарушением одного из важнейших итогов Второй мировой войны",.

По словам Патрушева, Япония делает ставку на ударные вооружения.

"Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы", - заявил секретарь Совбеза.

Николай Патрушев Япония Совет безопасности США
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