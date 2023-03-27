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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

В совет директоров РЖД выдвинули главу "Агентства стратегических инициатив"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство выдвинуло в совет директоров ОАО "РЖД" нового представителя - генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлану Чупшеву. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Также в совет выдвинуты действующие члены совета директоров РЖД: глава компании Олег Белозеров, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов Ирина Окладникова, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В качестве независимых директоров также выдвинуты действующие представители - проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Алексей Комиссаров и председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин.

РЖД Олег Белозеров Андрей Белоусов АСИ Светлана Чупшева
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