Белоусов вновь возглавил совет директоров РЖД

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов переизбран председателем совета директоров ОАО "РЖД".

По сообщению компании, в понедельник прошло первое очное заседание совета директоров РЖД в новом составе.

Белоусов возглавляет совет директоров РЖД с 2020 г.

Ранее в июле сообщалось, что в новый состав совета директоров РЖД вошла глава АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева.

Прежний состав совета директоров компании не изменился, в его состав были переизбраны: глава РЖД Олег Белозеров, Белоусов, глава АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов Ирина Окладникова, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В качестве независимых директоров в совет также вновь вошли проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Комиссаров и председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин.