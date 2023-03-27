Замглавы Минпромторга Ученов оставил этот пост

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Замминистра промышленности и торговли Алексей Ученов, курировавший в числе прочего вопросы стандартизации, освобожден от занимаемой должности распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Документ от 25 марта опубликован 27 марта на официальным портале правовой информации.

Другим распоряжением Мишустин назначил заместителем министра промышленности директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Михаила Юрина.

"Алексей Ученов проработал в министерстве более 10 лет, пройдя путь от начальника отдела до заместителя министра. На госслужбе он зарекомендовал себя как профессиональный и инициативный управленец. Теперь он перейдет на работу в коммерческий сектор, уверен, что проявит себя и там. Его "сменщик", Михаил Юрин - наоборот, пришел в Минпромторг из промышленности, уже состоявшись как успешный бизнес-администратор", - прокомментировал через пресс-службу кадровые перестановки вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Вопросы стандартизации и технического регулирования, а также направления, связанные с применением в промышленности наилучших доступных технологий, которые курировал Ученов, будут переданы в ведение новому заместителю министра Юрину, отметили в министерстве.

До прихода в Минпромторг Юрин занимал руководящие должности в АО "ПОЛИЭФ" и ПАО "СИБУР Холдинг". В статусе замглавы Минпромторга России за ним также сохранится кураторство департамента химтеха.