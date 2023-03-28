Из Москвы запустят туристический поезд по шести городам Севера

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - С июня по городам Северо-Запада из Москвы запустят туристический поезд "Русский север" в рамках проекта "Серебряное ожерелье России", сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга.

Поезд будет выходить из Москвы, проходить через Великий Устюг, Архангельск, Кемь, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг и возвращаться в столицу. Маршрут рассчитан на шесть дней и шесть ночей. Пассажирам также обещают показать остров Соловки, деревянное зодчество Кижей, горный парк Рускеалу.

Первый рейс запланирован на 9 июня 2023 года. В меню вагона-ресторана включат блюда северной кухни.

Межрегиональный проект по развитию туризма "Серебряное ожерелье России" объединяет 11 регионов Северо-Запада и проводится с 2012 года.