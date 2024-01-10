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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Путин отметил рост турпотока на Крайний Север в 2023 году на 41%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Туристический поток в районы Крайнего Севера быстро увеличивается, в 2023 году рост составил 41%, сообщил жителям Анадыря президент Владимир Путин.

"У нас есть федеральная программа развития внутреннего туризма, она работает достаточно активно. Сейчас не буду цифры приводить, но рост очень большой. Кстати говоря, и в регионах Крайнего Севера тоже очень значительный. В 2022 году был 15%, а в прошлом - плюс 41%. То есть рост очень серьезный", - сказал он.

Спецификой региона он назвал сезонность туризма и призвал это учитывать при создании инфраструктуры.

"Благоприятное время для туризма - это два-три месяца. В соответствии с этим и надо выстраивать работу по внутреннему туризму. Я не думаю, что нужно делать специальную федеральную программу, но вписать в эту имеющуюся федеральную программу с особенностями северных регионов, конечно, нужно. Мы делаем это, имеется в виду легко возводимое туристическое жилье, субсидирование этих программ - все это существует. Может быть нужно как-то настроить это все на северные регионы", - добавил он.

Президент пообещал обсудить с вице-премьером Дмитрием Чернышенко настройку программы на северные регионы, на Арктику.

Крайний Север Владимир Путин Анадырь Дмитрий Чернышенко
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