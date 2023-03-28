Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

РЖД планируют к 2024 году удвоить пропуск поездов на участке БАМа Лена - Хани

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") в текущем году планирует построить 35 объектов инфраструктуры на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила пресс-служба ВСЖД.

Модернизация магистральной инфраструктуры позволит к 2024 году увеличить пропускную способность участка Лена - Хани с 19 до 43 пар поездов в сутки, говорится в сообщении.

Инвестиции в реализацию проектов составят более 43 млрд рублей.

Планируется построить и ввести в эксплуатацию 16 новых объектов по проектам реконструкции станций и строительству двухпутных вставок, а также запустить 19 объектов энергоснабжения, уточняется в сообщении.

В частности, вторые пути и двухпутные вставки появятся на 10 участках БАМа: Таковка - Небель, Гоуджекит - Тыя, Северобайкальск - Нижнеангарск, Янчуй - Чуро, Ульги - Муякан, Муйкан - Улан-Макит, Улан-Макит - Таксимо, Шиверы - Ушмун, Кемен - Икабья, Сенаторский - Икабьекан.

Новые разъезды будут построены на пяти участках БАМа: Дзелинда - Кирон, Кирон - Ангоя, Баканы - Янчуй, Чуро - Кюхельбекерская, Аркум - Ульги.

Продолжится реконструкция станции Северобайкальск.

Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории Иркутской области, Бурятии, частично по Забайкальскому краю и Якутии. Управление БАМом административно поделено между ВСЖД и Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД, филиал РЖД), границей подразделений является станция Хани.

ВСЖД РЖД БАМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Росатом" создаст производство лопастей для ветроэлектростанций

"Росатом" создаст производство лопастей для ветроэлектростанций

Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС

Минсельхоз РФ предложил увеличить размер кредита по "Сельской ипотеке" в два раза

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

Минэнерго проработает стимулирование добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти

Евгений Ройзман задержан

Утверждено обвинительное заключение по делу Ройзмана о дискредитации армии

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

В Северной Осетии напавшие на пост полиции ранили двух сотрудников МВД

В апреле КНР может открыть еще два пункта на границе с РФ для пассажирских перевозок

В апреле КНР может открыть еще два пункта на границе с РФ для пассажирских перевозок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });