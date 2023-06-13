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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РЖД могут увеличить инвестиции в развитие полигона Октябрьской дороги на 10-20%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") в развитие в 2023 году могут составить 110-120 млрд рублей, сообщил начальник ОЖД Виктор Голомолзин на международной транспортной конференции "Трилогия".

Он также отметил, что вложения по итогам 2022 года превысили 100 млрд рублей. При этом изначально планировалось направить на инвестпрограмму 90 млрд рублей.

Таким образом, в 2023 году инвестиции могут возрасти на 10-20%.

"В этом году плановая цифра - 90 млрд рублей. Но такая цифра была и в прошлом году, однако учитывая нашу потребность, показатель превысил 100 млрд рублей. Здесь тоже, думаю, что будет освоено порядка 110-120 млрд рублей", - сказал Голомолзин.

Как говорится в презентации, в 2023 году продолжаерся реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород, развитие железнодорожного направления Дмитров - Сонково - Мга и участка Мурманск - Волховстрой.

Эксплуатационная длина путей ОЖД составляет 10,44 тысячи км. Они проходят через 11 регионов - Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Мурманскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую области, Москву, Петербург и Карелию.

РЖД Октябрьская железная дорога Виктор Голомолзин
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