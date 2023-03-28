В Госдуме призвали топливную отрасль уcкорить переход на газомоторное топливо

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Выплаты из бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2023 году планируются в размере 1,2 трлн рублей против 2,2 трлн рублей в 2022 году, сказал на коллегии Минэнерго глава думского комитета по энергетике Павел Завальный и призвал отрасль скорее переходить на газовое моторное топливо.

"Чтобы стабилизировать в прошлом году цены (на нефтепродукты - ИФ) на топливном рынке, было потрачено из бюджета 2,2 трлн рублей. В этом году планируется 1,2 трлн. Дай бог, чтобы этих денег хватило, чтобы стабилизировать цены", - сказал депутат.

По его словам, программа расширения использования газа на транспорте реализуется, рост к 2021 году составил 28%, однако нужно сделать планы по замещению моторного топлива более амбициозными.

"План до 2030 года - 5-6 млн тонн замещения. При этом структура запасов нефти ухудшается, себестоимость растет. И это будет приводить к подорожанию ГСМ, жидких топлив на внутреннем рынке, а альтернатива - это газ. И замещение газом имеет большой бюджетный эффект", - подчеркнул он.

По словам Завального, для развития рынка СПГ нужен якорный потребитель, и это - транспорт. "Задача газификации уже стоит, но не везде можно провести сетевой газ. Так вот в рамках социальной газификации за счет СПГ (можно - ИФ) сохранить цену сетевого газа только за счет якорного потребителя, загрузки малотоннажных заводов СПГ и так далее. То есть нам надо более амбициозные планы по развитию газомоторного топлива, в том числе СПГ, и не 5-6 млн тонн замещения, а 10-12 млн т, как было по первоначальному плану, а может быть, даже и более за программу. Тогда решим проблемы социальной газификации. Поэтому предложение еще раз посмотреть на этот вопрос", - сказал он.

Как сообщалось, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей. В 2021 году соответствующие выплаты равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.